Es gibt keinen Fachkräftemangel in der Hotellerie Das steckt wirklich hinter dem fehlenden Personal (FOTO)

Güstrow (ots) - Mehr als ein Drittel der Angestellten in der Hotelbranche planen

einen Jobwechsel. Viele sind bereits in andere Branchen abgewandert. Dabei nennt

die Mehrheit der Betroffenen neben einer hohen Arbeitsbelastung, einen

vergleichsweise niedrigen Lohn sowie fehlende Wertschätzung als Ursache für die

Unzufriedenheit im Beruf.



"Die Problematik der Hotellerie wird durch eine 4-Tage-Woche kaum gelöst.

Tatsächlich gibt es keinen Fachkräftemangel", erklärt Alexander Laubner von

Performance Hotel. Er berät Hotelbesitzer in Deutschland, Österreich und der

Schweiz zum Thema Gäste- und Personalgewinnung. Dabei konnte er die Erfahrung

machen, dass Fachkräfte durchaus jederzeit zu finden sind. Die Probleme liegen

oft an anderer Stelle. In diesem Gastbeitrag erläutert Alexander Laubner, was

wirklich hinter dem Fachkräftemangel steckt und wie Hotels in der aktuellen

Situation Personal für sich gewinnen und halten.