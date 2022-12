Im Labor nichts los? Experte verrät, wieso der Pharmaindustrie die Mitarbeiter ausbleiben und wie sich das im neuen Jahr ändert (FOTO)

München (ots) - Viele Pharmaunternehmen leiden stark am Fachkräftemangel: Trotz

verzweifelter Recruiting-Maßnahmen bleiben die Bewerbungen aus. "Das liegt meist

daran, dass die Pharmaindustrie immer noch klassische Maßnahmen verwendet, um

Personal zu finden", erklärt Maximilian Kraft.



"Qualifizierte Fachkräfte sind in der Regel nicht aktiv auf Jobsuche. Deshalb

sollten sie in ihrer Freizeit in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok

auf freie Stellenangebote aufmerksam gemacht werden." Der Recruiting-Experte

generiert bereits seit vielen Jahren zuverlässig Bewerbungen für Pharmabetriebe

und weiß, wie die Lage im neuen Jahr aussieht. Gerne verrät er in diesem

Beitrag, was die Pharmaindustrie bei der Mitarbeitergewinnung falsch macht und

wie sie das im neuen Jahr ändern kann.