Verschmelzung von Fußball und Kunst in einer neuartigen NFT-Ausstellung

- Die Ausstellung "From Strike to

Stroke" des King Abdulaziz Center for World Culture präsentiert 64 Ergebnisse

von FIFA-Weltmeisterschaftsspielen in einer einzigartigen Zusammenarbeit

zwischen Mensch und Maschine



Das King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) zelebriert die Kunst des

schönen Spiels in einer einzigartigen Ausstellung anlässlich der FIFA

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Sammlung From Strike to Stroke

zeigt 64 NFTs (Non-Fungible Tokens) von 32 Künstlern aus den Teilnehmerländern,

wobei mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) die jeweiligen Werke der beiden

Länder, die in den 64 Spielen gegeneinander antreten, zu einem einzigartigen

Werk verschmolzen werden, das auf dem Spielergebnis basiert. Als Ergebnis wird

eine einmalige Sammlung von einzigartigen NFTs entstehen, die durch die

Zusammenarbeit von Mensch und Maschine entstanden sind. "From Strike to Stroke"

läuft noch bis zum 23. Dezember in der Msheireb Galleria Doha in Katar.