Invent Analytics nimmt 7,5 Millionen Dollar ein, um das Wachstum seiner KI-gesteuerten Einzelhandelsplanungslösungen weiter zu beschleunigen

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Invent Analytics bietet KI-gesteuerte Software,

die Einzelhändlern hilft, Entscheidungen in den Bereichen Lieferkette,

Lagerhaltung und Merchandising gewinnbringend zu optimieren



Invent Analytics, ein globaler Anbieter von Lösungen für die

Einzelhandelsplanung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 7,5 Millionen

US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde erhalten hat. Die

Finanzierungsrunde wurde von der EBWE (https://www.ebrd.com/home) (Europäische

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) uner Beteiligung von Collective Spark

(https://www.collectivespark.com/) geleitet. Die Finanzierung wird verwendet, um

das Wachstum von Invent Analytics in Nordamerika und Westeuropa weiter zu

beschleunigen und um weiterhin in seine KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen für

den Omni-Channel-Einzelhandel zu investieren.