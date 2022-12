(Tippfehler berichtigt)



BRÜSSEL/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Facebook- und Instagram-Mutter Meta droht laut einem Pressebericht in der EU deutlicher Gegenwind für das Werbegeschäft. Die Datenschützer der EU hatten entschieden, dass die Plattformen von Meta von ihren Nutzern nicht verlangen können, personalisierter Werbung auf Basis deren Online-Aktivitäten auf Meta-Plattformen zuzustimmen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Allerdings könne Meta gegen eine solche Entscheidung Widerspruch einlegen. Die Meta-Aktien fielen am Dienstag im New Yorker Handel um fast sechs Prozent./mis/nas

