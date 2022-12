Größte Versicherung Deutschlands kündigt dem Fachzentrum für Finanzen die Zusammenarbeit - wie Dieter Homburg die Missstände deutscher Krankenkassen aufdeckt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lippstadt (ots) - Der bekannte Bestsellerautor und Versicherungsexperte DieterHomburg sorgt bereits seit über 20 Jahren für eine optimale Altersvorsorgeseiner Kunden. Hierfür setzen er und sein Team auf eine kompromisslosbedarfsorientierte Beratung. Diese rückt den Menschen mit seinen individuellenBedürfnissen wieder in den Fokus ihrer Versicherungsleistungen.Auf eine Krankenversicherung kann in Deutschland niemand verzichten. Vor allemjunge Menschen entscheiden sich dabei gerne für den privatenVersicherungsschutz. Das ist wenig überraschend, da die Gesellschaften auf denersten Blick mit sehr guten Konditionen locken. Diese ergeben sich durch diesolide gesundheitliche Verfassung der Versicherten. Die Krux: Im Großteil derFälle sind die Tarife für viele junge Menschen langfristig gesehenunterkalkuliert. Die niedrigen Einstiegsbeiträge steigen oft über die Jahrerasant an, was häufig für eine massive und unerwartete finanzielle Belastung undein böses Erwachen im Alter sorgt. Für Dieter Homburg ist das keineÜberraschung. "Die zu leistenden Beiträge werden im Alter sehr teuer", so derBranchen-Kenner. Doch das verschweigen die Versicherungen oft ihren jungenInteressenten. Ein Zufall? Im Folgenden verrät der Bestsellerautor undVersicherungsexperte, warum Privatversicherte ihre Beiträge gesetzeskonformanpassen lassen können und was seine Mission dahinter ist.Das Gesetz an der SeiteEine private Krankenversicherung bietet in jungen Jahren oftüberdurchschnittlich attraktive Konditionen. Doch Dieter Homburg bestätigt:"Wirklich gute Krankenversicherungen sind eher die Ausnahme." Jedoch verrät derBranchen-Kenner auch, dass Versicherte gegen Beitragswucher vorgehen können.Schließlich arbeiten Versicherungsdienstleister ähnlich wie Gasanbieter,Telekommunikationsunternehmen oder Stromversorger. Sie legen also regelmäßigneue Tarife auf, die Leistungsverbesserungen suggerieren. Das geltende Gesetzerlaubt es somit, von den ständigen Beitragssteigerungen wegzukommen. DerVersicherungsexperte wollte es genau wissen und ging daher mit demRedaktionsleiter eines Nachrichtenmagazins, der selbst privatversichert ist, inden Test. Wie aufwendig würde eine Anpassung seiner Privatversicherung sein?Der Leserservice als Dorn im Auge"Eine Anpassung der Privatversicherung ist immer mit gewissen Hürden verbunden",sagt Dieter Homburg. "Hier geht es darum, den passenden Tarif zu finden, dasKleingedruckte in den Versicherungen zu verstehen und vieles mehr." Ein Aufwandalso, der mitunter viel Zeit und Geduld in Anspruch nimmt. Doch das Ergebniskann sich sehen lassen. So konnte der Redaktionsleiter durch die Anpassung 2.000