Urteil zu ECI US Öl- und Gasfonds XIII GmbH & Co. KG Schadensersatz für geschädigten Anleger

Esslingen am Neckar (ots) - In einem von der Kanzlei Aslanidis, Kress &

Häcker-Hollmann erstrittenen Urteil hat das Landgericht Nürnberg-Fürth die

Valuniq AG auf Schadenersatz und damit zur Rückabwicklung der in Aktien

umgewandelten Beteiligung an der US Öl- und Gasfonds XIII GmbH & Co. KG des

ursprünglichen Anbieters Energy Capital Invest (heute Deutsche Oel & Gas)

verurteilt (Urteil vom 01.12.2022, Az. 6 O 1097/22, noch nicht rechtskräftig).

Der geschädigte Anleger erhält Schadensersatz in Höhe von rund 11.000,- Euro.

Statt weitere Ausschüttungen zu erhalten, sind die Anleger*innen der ECI US Öl-

und Gasfonds seit dem Jahr 2015 mit einer "Zwangsumwandlung" zu Aktionären,

Gerichtsverfahren und zahlreichen Insolvenzen und Sanierungsverfahren in

Deutschland und den USA konfrontiert.



Das Urteil fußt auf Beratungsfehlern wegen eines Verstoßes gegen Aufklärung über

Interessenskonflikte. Aus einer anleger- und anlagegerechten Beratung ergibt

sich, dass Interessierte über die Risiken der Geld- oder Kapitalanlage

aufgeklärt werden müssen und dass diese zu den jeweiligen Vorgaben und

Lebensumständen passen müssen.