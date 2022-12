Interhyp ist auch 2022 "Fairster Baufinanzierer" und fünf Jahre in Folge "Sehr gut"

Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, zählt laut

Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY (Ausgabe 45/2022) auch im Jahr 2022 zu den

fairsten Baufinanzierern - zum zwölften Mal in Folge. Das Beratungs- und

Analysehaus ServiceValue hat im Auftrag von FOCUS-MONEY insgesamt 35

Baufinanzierer in Deutschland untersucht, darunter 15 Banken und 20 Vermittler.

In der repräsentativen Online-Studie wurden 2595 Kundinnen und Kunden zu 29

Service- und Leistungsmerkmalen in den fünf Fairness-Kategorien "Faires

Produktangebot", "Faire Kundenberatung", "Fairer Kundenservice", "Faires

Preis-Leistungs-Verhältnis" und "Faire Kundenkommunikation" befragt. Interhyp

hat in allen Kategorien die Bewertung "Sehr gut" erreicht. Auch in der

Fünf-Jahres-Wertung für langjährige Fairness gehört Interhyp zu den

Top-Platzierten.