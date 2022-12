Über 30.000 Ukrainer arbeiten im Minijob

Bochum (ots) - Mehr als 30.000 ukrainische Staatsbürger arbeiten aktuell in

einem Minijob in Deutschland. Rund drei Viertel der Beschäftigten sind Frauen.



"Immer mehr ukrainische Staatsbürger haben in den vergangenen Monaten mit einem

Minijob ihren Weg in den deutschen Arbeitsmarkt gefunden. Im September 2022

arbeiteten mehr als 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in einer solchen

Beschäftigung. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl damit verdreifacht.

Rund drei Viertel der Beschäftigten sind Frauen", sagt Dr. Rainer Wilhelm. Damit

bezog sich der bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für die

Minijob-Zentrale zuständige Geschäftsführer auf eine Sonderauswertung der

Minijob-Zentrale. Diese Auswertung wurde parallel zur Veröffentlichung des neuen

Quartalsberichts durchgeführt.