Gerresheimer expandiert signifikant im Bereich High Value Solutions und treibt nachhaltig profitables Wachstum voran

Düsseldorf (ots) - Auf dem heutigen Capital Markets Day "Generating SustainableValue" hat die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Healthcare & BeautySolutions und Drug Delivery Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, ihreWachstumsagenda bekräftigt und die Prognosen für Umsatz und Adjusted EBITDAerhöht. Das Unternehmen verzeichnet einen starken Auftragseingang in allenBereichen mit einem steigenden Umsatzanteil bei Biological Solutions undInjectables. Neue Aufträge stärken die Position als strategischer Partner derWahl für die globale Pharma- und Biotech-Industrie. Das Unternehmen setzt seinenStrategieprozess formula g konsequent fort und geht die globalen, externenHerausforderungen aktiv an."Gerresheimer hat wichtige Meilensteine auf seinem Weg zum Innovationsführer,Lösungsanbieter und Systemintegrator erreicht. Mit dem Fokus aufKundenorientierung, Innovation und höchste Qualität haben wir unsereWettbewerbsfähigkeit kontinuierlich verbessert", sagte Dietmar Siemssen,Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Unser Strategieprozess formula gzahlt sich aus und generiert nachhaltiges Wachstum in allen unserenGeschäftsbereichen. Mit neuen Aufträgen für High Value Solutions und MedicalDevices haben wir unsere führenden Positionen in attraktiven Märkten weitergestärkt. Wir werden das Portfolio weiter von Primärverpackungen aufwertschöpfende Lösungen umstellen und unsere Margen ausbauen."Attraktive Wachstumsprojekte, darunter neue Biologics Aufträge in den BereichenHigh Value Solutions und Contract Manufacturing, treiben die Entwicklung zueinem Innovations- und Lösungsanbieter voran und unterstreichen die Position desUnternehmens als strategischer Partner der Wahl für die globale Pharma- undBiotech-Industrie. Gerresheimers Expertise und starke Erfolgsbilanz untermauerndie kontinuierliche Erhöhung des Umsatzanteils von Biological Solutions undInjectables und beschleunigen das nachhaltige, profitable Wachstum. Insbesondere"Ready-to-fill"-Lösungen für Spritzen und Vials verstärken die positiveEntwicklung im Bereich High Value Solutions, während Medical Devices wieAutoinjektionsgeräte und Pens das Wachstum im Bereich Contract Manufacturingankurbeln.Weitere Informationen:https://www.gerresheimer.com/unternehmen/news/corporate-newsPressekontakt:Melanie EggerstedtDirector Corporate CommunicationsT +49 171 655 5838mailto:melanie.eggerstedt@gerresheimer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/5388304OTS: Gerresheimer AGISIN: DE000A0LD6E6

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 65,35EUR gehandelt.