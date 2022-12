Nachdem sich die Aktie Anfang letzten Jahres von den Rekordständen bei 203,02 US-Dollar zuletzt deutlich entfernt hatte, ging es in den Bereich von rund 90,00 US-Dollar und damit einer äußerst wichtigen Unterstützung der letzten Jahre abwärts. Dort schwankt das Papier seit nunmehr Sommer dieses Jahres grob seitwärts und versucht sich an einem Boden. Dieser scheint zuletzt aber immer weniger zu gelingen, weshalb aus technischer Sicht die Achtungszeichen für einen weiteren Kursrutsch als hoch zu erachten sind. Sollte noch eine übergeordnete Schwächephase an den Aktienmärkten hinzukommen, könnte das Schicksal für die Walt-Disney-Aktie schnell besiegelt werden.

Streaming verursacht hohe Kosten

Insbesondere die Konkurrenz auf dem Streamingmarkt ist sehr groß, hiervon hat sich Walt Disney deutlich mehr erhofft. Bleibt dieser Erfolg aus, könnte es unterhalb von rund 90,00 US-Dollar noch einmal zu einem weiteren Kurssturz in der Aktie kommen, Ziele müssten dann um 79,07 und darunter sogar in den Supportbereich von 76,67 US-Dollar ausgerufen werden. Solange aber die seit Sommer anhaltende Seitwärtsbewegung aufrechterhalten wird, bleiben gewisse Anstiegschancen an die Oktoberhochs bei 108,84 und darüber in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 115,78 US-Dollar. Spätestens ab der Oktoberkursspitze sollten jedoch wieder fallende Notierungen erwartet werden.