Nasdaq und S&P fallen weiter: Große US-Banken haben heute reihenweise "tschüss" zur Rally der letzten Tage gesagt - sie erwarten eine kommende Rezession und damit sinkende Umsätze und Gewinne der Unternehmen. Das stellt dann die Frage nach den aktuell immer noch sehr hohen Bewertungen an der Wall Street. War das also einmal mehr nur eine Bärenmarktrally, die wieder einmal (wie oft in diesem Jahr) an der seit Jahresanfang intakten Abwärtstrendlinie endete? Für Nasdaq und S&P 500 sind jedenfalls die Gewinne seit der Powell-Rede letzten Mittwoch nun "futsch", vielleicht liegt die Jahresendrally bereits hinter uns. Aber viel wird auch von den US-Inflationsdaten nächsten Dienstag und den Aussagen der Fed nächsten Mittwoch abhängen..

