MolecuLight in der Vizient Tech Watch als Schlüsseltechnologie zur Visualisierung der bakteriellen Belastung und zur Reduzierung von Infektionen an der Eingriffsstelle

Der Artikel erschien, nachdem MolecuLight letztes Jahr von Vizient einen Vertrag über innovative Technologie erhielt

PITTSBURGH, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., das führende Unternehmen im Bereich der POC-Fluoreszenzbildgebung zur Erkennung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, wird in der neu herausgegebenen Publikation Tech Watch von Vizient als Schlüsseltechnologie zur Visualisierung der bakteriellen Belastung, und wo sie auftritt, sowie zur Reduzierung von Infektionen an Eingriffsstellen vorgestellt. Der Artikel „Fluoreszenbildgebung: Neue Technologie ermöglicht eine chirurgische, Wund bakterielle POC-Bewertung" ist in der in der vergangenen Woche herausgegebenen Ausgabe von Vizient's Tech Watch (Medical Device), Band 3, enthalten.