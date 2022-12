Schöne Bescherung, Kommentar zum Subventionsstreit von Stefan Reccius

Frankfurt (ots) - Der Ton im transatlantischen Verhältnis wird wieder rauer.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Joe Bidens Prestigeprojekt, das

sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz, einen "Jobkiller" für Europa genannt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wirft den USA mehr oder minder offen

vor, Handelsrecht zu brechen. Und nun stellt der für Handel zuständige

EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis den Amerikanern ein Ultimatum: Bis

Jahresende wollen wir Zugeständnisse sehen, sonst - ja, was eigentlich?



Die Europäer stecken in der Klemme. Sie haben in Washington ein legitimes

Anliegen vorgetragen: Hiesige Firmen sollen in den USA keine

Wettbewerbsnachteile haben, nur weil sie anderswo produzieren oder Teile

beziehen. Das wird nämlich passieren, wenn zum Jahreswechsel der Inflation

Reduction Act in Kraft tritt und Amerikaner beispielsweise mit Tausenden Dollar

Steuergutschriften belohnt werden, wenn sie Elektroautos aus amerikanischer

Produktion kaufen. Nur bleibt den Europäern kaum mehr übrig, als in den USA auf

Einsicht zu hoffen, wollen sie nicht wahlweise einen neuen Handelskonflikt oder

einen Subventionswettlauf riskieren.