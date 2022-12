Bewältigung der Klimakrise IFF 2022 ruft zu internationaler Zusammenarbeit und Multilateralismus auf

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf der Jahrestagung des Internationalen

Forums, die am 2. Dezember in Guangzhou eröffnet wurde, haben führende

Wirtschaftsvertreter und Politiker der Welt zu internationaler Zusammenarbeit

und Multilateralismus aufgerufen, um die Klimakrise zu bewältigen.



Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für Fragen des Klimawandels, forderte die

internationale Gemeinschaft auf, am Multilateralismus festzuhalten und den

internationalen Austausch und die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Klimawandels

zu verstärken.