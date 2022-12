JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 146 Euro belassen. Die europäische Chemieindustrie dürfte auch 2023 in konjunkturell unruhigem Fahrwasser unterwegs sein, es gebe aber immer noch überzeugende fundamentale Chancen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. BASF und Brenntag gehören zu seinen aussichtsreichsten Sektorwerten im kommenden Jahr. Das neue Anlagevotum für Air Liquide begründete der Experte mit dem aktuell nur begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie des Industriegasekonzerns./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 138,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 146

Kursziel alt: 146

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m