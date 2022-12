Turn Biotechnologies verändert Paradigma der Hautverjüngung

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Daten, die auf vier Branchenkonferenzen vorgestellt wurden, deuten darauf hin,

dass eine einzige ERA-Behandlung möglicherweise wirksamer ist als die heute

verwendeten Kombinationstherapien.

- Biomarker-Analyse zeigt regenerative Auswirkungen des ERA auf

Fibroblastenproliferation und Kollagen-VII-Produktion

- Auf eTurna(TM)-lipidbasiertes Verabreichungssystem erweist sich als

bahnbrechend wirksam beim Erreichen des Zielgewebes

- Unternehmen wird während Webinar im Januar aktualisierte Daten präsentieren



Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige

mRNA-Medikamente entwickelt, um nicht behandelbare, altersbedingte Erkrankungen

zu heilen, veröffentlichte vorläufige Daten, die zeigen, dass seine Therapien

die Hautzellen effektiver und sicherer verjüngen als bestehende Behandlungen.





Die ERA(TM)-Behandlung (Epigenetic Reprogramming of Aging, dt. epigenetischeNeuprogrammierung der Alterung) des Unternehmens, die präzise mit demproprietären eTurna(TM)-lipidbasierten Verabreichungssystem von Turn Bioverabreicht wird, hat die Anzeichen der menschlichen Hautalterung umgekehrt -etwas, das noch nie zuvor erreicht wurde. Die Behandlung erhöhte im Vergleich zuUnbehandelten gleichzeitig Fibroblasten und Kollagen VII, um die Produktion vonKollagen und Elastin wiederherzustellen, und reduzierte Entzündungsmarker,oxidativen Stress, Seneszenz und Matrix-Metalloproteasen (MMPs), Proteinen, diefür den Abbau der Haut verantwortlich sind.Die präklinischen Daten wurden Dermatologen und KOLs (Key Opinion Leader, dt.wichtige Meinungsbildner) aus der Branche vorgestellt, die an vier globalenKonferenzen in den letzten fünf Wochen teilgenommen haben: der Global AestheticsConference in Miami, dem Cosmetic Surgery Forum in Nashville, Tennessee, BeautyThrough Science in New York City und dem Longevity Summit in San Francisco,Kalifornien."Die Daten legen nahe, dass wir kurz davor stehen, die Versorgung, dieDermatologen ihren Patienten anbieten können, neu zu definieren", erklärte JillWaibel, eine vom Vorstand zertifizierte Dermatologin und angeseheneWissenschaftlerin auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin, die ihre Ergebnisseauf der Global Aesthetics Conference vorstellte. "Das Potenzial, die Qualitätder Haut der Patienten zu verbessern - ihre Elastizität und ihre Fähigkeit zurHeilung - könnte die Zukunft der Regenerativen Medizin verändern."Hema Sundaram, eine vom Vorstand zertifizierte Dermatologin und angeseheneForscherin auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin und Zellwissenschaften,präsentierte die Daten auf dem Cosmetic Surgery Forum.