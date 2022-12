Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der US-Klimabeauftragte John Kerry treffen sich auf der Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich mit Venezuelas Präsident Nicolas Maduro. Die USA verhandeln schon seit längerem mit Maduro über die Erschließung von Ölquellen und der Erhöhung der Öllieferungen, die derzeit nur von der US-Firma Chevron vorgenommen werden. Noch hat die USA ein Kopfgeld von 15 Mio $ auf Maduro ausgesetzt. Die Bedingung der USA, um die Geschäftsbeziehungen mit Venezuela wieder aufzunehmen, ist das Zugeständnis, dass saubere Wahlen abgehalten werden.Prognose: In Venezuela werden demnächst saubere Wahlen abgehalten.Nebenbemerkung: Auf der Weltklimakonferenz haben sich manche Teilnehmer auch mit Fragen um das Klima beschäftigt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar stabil (aktueller Preis 54.483 Euro/kg, Vortag 54.214 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 22,25 $/oz, Vortag 22,30 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 987 $/oz, Vortag 990 $/oz). Palladium bleibt unter Druck (aktueller Preis 1.792 $/oz, Vortag 1.807 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 79,52 $/barrel, Vortag 83,27 $/barrel).