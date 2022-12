JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Gerichtsurteil zu angeblichen Krebsrisiken des Medikaments Zantac auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Gerichtsurteil sei für die beiden betroffenen Pharmahersteller GSK und Sanofi positiv, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es könnte als wegweisend gewertet werden für US-bundesweite Klagen, vor allem im Bundesstaat Delaware, wo ein Großteil der Klagen anhängig sei./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 17:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 17:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 92,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m