Tesla-Aktionäre befürchten, dass das Engagement von Elon Musk auf Twitter das Geschäft des Elektroautoherstellers schwächen wird. Dem E-Autobauer steht operativ ein entscheidendes Jahr bevor. In China ziehen Wolken am Horizont auf, nachdem das Management derzeit die Produktion im Werk in Shanghai um 20 Prozent drosseln muss. Allerdings würde ein solcher Schritt darauf hindeuten, dass sich Tesla auf einen Nachfrageeinbruch vorbereitet. In China würden die Elektroauto-Subventionen Ende des Jahres langsam auslaufen. Ein Umsatzrückgang ist daher absehbar. Verkäufe aus 2023 werden voraussichtlich in dieses Jahr vorgezogen. Laut Warren Capital ist die Tesla-Fabrik in Shanghai dann deutlich unterausgelastet. Statt der möglichen 85.000 Fahrzeuge rechnet sie damit, dass im Dezember nur noch 25.000 Fahrzeuge gebaut werden.

Seit Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Level von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Aktuell testet der Kursverlauf die Kernunterstützung am Level von 177,81 US-Dollar. Hält der Pessimismus gegenüber der Tesla-Aktie an, könnte die Kernunterstützung in der kommenden Woche auch unterschritten werden. Der nächste Support findet sich am Niveau bei 154,28 US-Dollar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Abwärtstrend fortgesetzt wird. Das Auslaufen der Subventionen für Elektroautos in China und die Null-COVID-Politik könnte den beabsichtigten Absatz von Automobilen negativ beeinflussen. Eigentlich wollte das Management mit gesenkten Preisen Subventionen lukrieren. Sollten diese zurückgefahren werden, nützen die Preissenkungen vom 24. Oktober 2022 im chinesischen Markt für das Modell Y und Modell 3 nur bedingt.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: