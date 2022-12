GOLDMAN SACHS stuft Glencore auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore nach einer Investorenveranstaltung von 680 auf 640 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Geydar Mamedov reduzierte seine Schätzungen für die vom Rohstoffkonzern produzierten Volumina für die Jahre 2022 bis 2024. Daraus resultierten wiederum tiefere Ergebnisschätzungen 2023 und 2024, hieß es in der am Mittwoch vorliegenden Studie./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 01:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 6,355EUR gehandelt.