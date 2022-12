Klimawirkung von Neubauprojekten Quantum und right° schließen Entwicklungspartnerschaft

Hamburg (ots) - Mit einer jüngst geschlossenen Entwicklungspartnerschaft gehen

die Quantum Immobilien AG und das Climate Tech Unternehmen right° neue Wege, um

die Klimawirkung von Neubauprojekten zu berechnen. Dabei soll ein methodischer

Ansatz entwickelt werden, um die Klimawirkung eines geplanten Gebäudes oder

Quartiers in Grad Celsius auszudrücken und so in direkten Bezug zum 1,5 °C-Ziel

des Parise Klimavertrags zu setzen.



"Für uns ist es sehr wichtig, die ökologische Zukunftsfähigkeit von Neubauten

mit einer verlässlichen Maßzahl bewerten zu können. Im

Projektentwicklungsprozess können wir so rechtzeitig wirksame Maßnahmen

ergreifen. Gleichzeitig können unsere Investoren in der Bestandsphase anhand

einer leicht greifbaren Zahl die Klimawirkung ihres Investments einordnen", sagt

Celia-Isabel Vietmeyer, Vorstandsmitglied von Quantum .