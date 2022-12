Frankfurt (ots) - Dienste wie Apple Car Play, Android Auto oder Amazon Echo Auto

ermöglichen es Fahrer:innen, Funktionalitäten ihres Smartphones im Auto zu

spiegeln. Dass ein Auto keine entsprechende Möglichkeit zur Integration

anbietet, kann zum Ausschlusskriterium beim Autokauf werden. Das ist vor allem

bei jungen Kaufinteressierten, bei Neufahrzeugen und Premiumautos der Fall.

Gleichzeitig erwarten aber insbesondere Kund:innen von Premiumfahrzeugen ein

markenspezifisches "In-Car Erlebnis", wie eine Studie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint belegt.



Gerade junge Menschen wollen die Möglichkeit haben, ihr kompatibles Smartphone

bzw. mobiles Endgerät in ihr Auto zu integrieren: 61 Prozent der Befragten unter

den 18- bis 29-Jährigen und ebenso 61 Prozent bei den 30- bis 39-Jährigen würden

sich gegen den Kauf eines bestimmten Autos entscheiden, sollte ihnen dieses

nicht die Möglichkeit bieten, Funktionen des Smartphones auf das Fahrzeugdisplay

zu projizieren. Bei den 40- bis 55-Jährigen sind 48 Prozent dieser Meinung.





Ohne entsprechende Angebote könnten Automobilhersteller also große Käufergruppenverlieren. Das gilt umso mehr, wenn es sich um höhere Einkommensgruppen handelt:Bei einem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3.000 bis 6.000 Euro ist dieKaufentscheidung für 57 Prozent der Befragten abhängig von einem integriertenInfotainmentsystem, bei über 6.000 Euro sogar für 64 Prozent. Bei einemEinkommen von unter 3.000 Euro monatlich liegt der Wert bei 50 Prozent.Auch die Marke spielt eine RolleCar Play ist besonders bei denjenigen eine Kaufentscheidung, die Autos der MarkeAudi, BMW , Mercedes-Benz oder Tesla fahren. Weniger stark ausgeprägt ist diesesKriterium bei Fahrer:innen von Alfa Romeo, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mini, Opel,Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen und Volvo. Insbesondere Käuferder Premiummarken haben also höhere Ansprüche an die Konnektivität undIntegrationsmöglichkeiten ihres Autos als Fahrer:innen von Volumenmarken.Der Wunsch ist ein individuelles digitales Markenerlebnis im AutoInsbesondere der jungen, besserverdienenden Kundengruppe ist einmarkenspezifisch designtes Infotainment wichtig. Das gilt auch für diejenigen,die viel mit dem Auto unterwegs sind. Wer beispielsweise so gut wie jeden Tagmit dem Auto fährt, der stimmt zu 56 Prozent der Aussage zu, dass ein exklusivesund (auto-)markenspezifisches Incar-Erlebnis wichtiger ist als einstandardisiertes Erlebnis, mit dem sie aus anderen Geräten wie dem Smartphone