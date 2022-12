Der Edelmetallhändler Heraeus erwartet für 2023 ein neues Allzeithoch beim Goldpreis – jedoch in Euro gerechnet. In seiner Edelmetallprognose für 2023 heißt es: "Der Goldpreis könnte im kommenden Jahr in Euro gerechnet auf ein neues Rekordhoch steigt." Das bisherige Rekordhoch wurde im März 2022 bei rund 1870 Euro je Feinunze (31,1 Gramm) erreicht.

Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus Precious Metals, sagte: "In Zeiten des anhaltenden Ukraine-Kriegs, der hohen Inflation und der wachsenden Rezessionssorgen bleibt Gold im Fokus vieler Anleger". In US-Dollar gerechnet erwartet Heraeus für 2023 einen Goldpreis zwischen 1.620 bis 1.920 US-Dollar je Feinunze.