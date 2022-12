DEKRA stellt Weichen für künftiges Wachstum (FOTO) Stuttgart (ots) -



- DEKRA setzt als Vorreiter für Sicherheit und Nachhaltigkeit seine Wachstumsstrategie konsequent fort und wird sein gesamtes Dienstleistungsportfolio digitalisieren und die Profitabilität weiter steigern.

- Für die zukünftige Ausrichtung des Konzerns werden ab 1. Januar 2023 zwei neue Vorstandsressorts für "Digital Transformation" und "Global Operations" geschaffen. Gemeinsam mit Stan Zurkiewicz als CEO und Wolfgang Linsenmaier als CFO ergänzen sie den Vorstand der DEKRA SE.

- Die Service Divisions und weitere strategische Unternehmensbereiche, die für die zukünftige Ausrichtung des Konzerns verantwortlich sind, werden direkt an den CEO berichten.

- Die neue Organisation wird die Transformation des Konzerns vorantreiben und die Umsetzung der Strategie 2025 beschleunigen.

- Ulrike Hetzel (50), Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands, hat zahlreiche digitale Innovationen im Service- und Dienstleistungsbereich erfolgreich auf den Weg gebracht. Sie wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu widmen. - "Durch die neu geschaffene Organisationsstruktur erreicht DEKRA das Beste aus zwei Welten: ein Höchstmaß an Kundenorientierung und Unternehmertum in allen unseren Regionen sowie maximale Schlagkraft für die zukünftige Digitalisierung", so Stan Zurkiewicz, Vorstandsvorsitzender und CEO von DEKRA. - Am 6. Dezember 2022 genehmigte der Aufsichtsrat der DEKRA SE die neue Vorstandsstruktur und dankte Ulrike Hetzel für ihr großes Engagement für DEKRA in den letzten beiden Jahren.



Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Transformation der TIC-Branche (Testing, Inspection, Certification) kündigt DEKRA die neue Zusammensetzung des Vorstands und Veränderungen in der Organisation an, die ab 1. Januar 2023 wirksam werden. Diese stärkt die strategische Ausrichtung, mit dem Ziel, die Geschwindigkeit der Transformation zu erhöhen, die Profitabilität weiter zu steigern und die Kundenbedürfnisse weltweit noch besser zu bedienen.