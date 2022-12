FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit Sommer amtierende Chef der DWS hat der Fondstochter der Deutschen Bank mit neuen mittelfristigen Zielen seine Handschrift verliehen. Stefan Hoops kündigte zusätzliche Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro an. Sie sollen durch Sparmaßnahmen selbst finanziert werden. Zudem kündigte die DWS auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch in Frankfurt eine Reihe neuer Finanzziele an. Die Aktie legte am Morgen um 5,6 Prozent zu und war damit Spitzenreiter im SDax , dem Index der kleinen Werte.

Er wolle "eine bessere DWS schaffen - mit ehrgeizigen Finanzzielen, höherer Transparenz und einer attraktiven Ausschüttungspolitik", sagte Hoops. Das Portfolio werde konsequent optimiert. "Gleichzeitig wollen wir in vielversprechende Zukunftsbereiche investieren." Dazu zählen für ihn neben Wachstumsambitionen in den USA, vor allem der Ausbau digitaler Plattformen und weiterer Technologie, wie der Blockchain. Die Höhe der einmaligen Kosten, die für die Wachstumsstrategie anfallen, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, merkte Analyst Mandeep Jagpal von der kanadischen Bank RBC an.