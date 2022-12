Verbraucher und Unternehmen wären derzeit in guter Verfassung, aber das könnte bald ein Ende haben, sagte Dimon am Dienstag in der "Squawk Box" von CNBC. Die Verbraucher hätten 1,5 Billionen US-Dollar an überschüssigen Ersparnissen aus den Pandemie-Konjunkturprogrammen und geben zehn Prozent mehr aus als im Jahr 2021, so Dimon weiter.

"Die Inflation untergräbt alles, was ich gerade gesagt habe und diese anderthalb Billionen US-Dollar werden irgendwann Mitte nächsten Jahres auslaufen", zitiert CNBC Dimon.