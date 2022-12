Die günstigsten Häuser gibt es in Thüringen (FOTO)

Berlin (ots) - In einer aktuellen Auswertung vergleicht ImmoScout24 die

Angebotspreise für Einfamilienhäuser in den 16 Bundesländern Deutschlands:



- In Thüringen finden Suchende die niedrigsten Angebotspreise für Häuser im

Bestand und Neubau.

- Angebotspreise in Hamburg, Berlin, Bayern und Baden-Württemberg sind zwei- bis

dreimal so hoch wie in Thüringen.

- Auch Jena, Erfurt, Gera und Weimar schneiden im bundesweiten Vergleich eher

preiswerter ab.