JPMORGAN stuft Telefonica Deutschland auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland (O2D) von 3,50 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die "Großen 3" im deutschen Telekommunikationsmarkt konzentrierten sich auf einen gesunden Wettbewerb, bei dem Investitionen mit fairen Renditen belohnt würden, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nach Gesprächen mit den Managements von Deutscher Telekom, Vodafone und O2D. Nach der jüngsten Erhöhung der Preise im Breitband-Geschäft durch Vodafone dürfte O2D die Mobilfunkpreise im ersten Quartal 2023 anheben, und die Telekom könnte versuchen, die Inflation an die Kunden weiterzugeben, glaubt der Experte./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 21:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,27EUR gehandelt.