JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach dem gekappten Auslieferungsziel für 2022 von 185 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der reduzierten Flugzeugauslieferungen für das laufende Jahr sowie der in Aussicht gestellten Tempoverringerung beim Produktionsausbau bis 2025 habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 gesenkt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nun erwartet, kurzfristige Kursdelle könnten langfristig orientierte Anleger als Einstiegspunkt nutzen, empfahl er./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 22:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 23:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 108,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m