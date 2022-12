RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS vor dem Kapitalmarkttag der Fondsgesellschaft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die neuen Ziele der Deutsche-Bank-Tochter schienen ehrgeizig, aber insgesamt erreichbar zu sein, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsetzung werde jedoch von der Entwicklung der Finanzmärkte und der Stimmung der Investoren bis 2025 abhängen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 02:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 02:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 31,76EUR gehandelt.