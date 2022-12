FRANKFURT (dpa-AFX) - Die etwas vorsichtigere Prognose von Airbus für die diesjährigen Auslieferungen haben den Kurs der Aktie am Mittwoch belastet. Im Eurzone-Leitindex EuroStoxx 50 waren Airbus mit einem Abschlag von knapp zwei Prozent zweitgrößter Verlierer hinter Kering , im Dax waren die Titel das Schlusslicht.

Der weltgrößte Flugzeugbauer kann in diesem Jahr nicht so viele neue Maschinen ausliefern wie geplant. Die tatsächliche Zahl dürfte aber nicht wesentlich unter den zuletzt geplanten 700 Auslieferungen liegen, hatte das Unternehmen am Vorabend mitgeteilt.

Analyst Harry Breach vom Investmenthaus Stifel kürzte aus diesem Grund die Gewinnschätzungen je Aktie 2022 und 2023. Hinzu kämen ungünstigere Euro-Dollar-Kurse. Allerdings habe es zuletzt am Markt bereits einige Skepsis hinsichtlich der Auslieferungs- und Produktionsziele von Airbus gegeben. Unter dem Strich handele es sich also nur um eine "moderat negative" Nachricht./bek/jha/