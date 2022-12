RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Quartalszahlen von 115 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sollte der Sportartikelkonzern ein prozentual niedriges zweistelliges Umsatzwachstum bei unveränderten Zielen für das Geschäftsjahr 2022/23 liefern und keine größeren Überraschungen aus China kommen, könnte sich die Stimmung für die Nike-Aktie weiter verbessern, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 lägen rund 5 Prozent über den Konsensprognosen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 17:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 103,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 115

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m