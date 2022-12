Aktuell gilt in Frankreich auf dem Festland noch ein Tankrabatt von 10 Cent pro Liter. Zum Jahresende soll dieser jedoch auslaufen. Borne sagte, wer im Jahr etwa 12 000 Kilometer fahre, erhalte mit der Spritzulage ebenfalls etwa einen Rabatt von 10 Cent pro Liter Kraftstoff./rbo/DP/stk

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sollen Menschen mit geringen Einkommen im kommenden Jahr eine Spritzulage von 100 Euro bekommen, wenn sie ihr Auto für den Weg zur Arbeit benötigen. Premierministerin Élisabeth Borne sagte dem Sender RTL am Mittwoch, es ginge um eine Einmalzahlung. Etwa 10 Millionen Menschen hätten Anrecht auf den staatlichen Zuschuss.

Frankreich will 100 Euro Spritzulage für Teil der Bevölkerung geben

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer