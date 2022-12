CropEnergies baut Anlage für erneuerbares Ethylacetat bei Zeitz

Ask 2,12

Mannheim, 7. Dezember 2022 – Die CropEnergies AG, Mannheim, wird eine Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat aus nachhaltigem Ethanol errichten. Vorgesehener Standort ist der Chemie- und Industriepark Zeitz, Elsteraue. Der Aufsichtsrat von CropEnergies hat grünes Licht für die Investition in die erste Produktionsanlage des neuen Geschäftsbereichs der Biobased Chemicals (biobasierte Chemikalien) gegeben. Die Gesamtinvestition für die neue Produktionsanlage wird sich auf 120 bis 130 Millionen Euro belaufen, die aus vorhandener Liquidität finanziert wird. CropEnergies befindet sich derzeit in der Detail- und Bauplanung. Der erste Spatenstich soll Anfang 2024 erfolgen, die Inbetriebnahme ist spätestens für Sommer 2025 geplant.

Die Ankündigung markiert den nächsten Schritt der Diversifizierung von CropEnergies in neue Märkte neben dem Mobilitätssektor. Im Sommer 2022 hatte CropEnergies über die Beteiligung an mehreren Start-ups berichtet, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu gehören die Herstellung von erneuerbarem Ethanol aus Abfall- und Reststoffen, die Erzeugung von Solarstrom sowie weitere Bioenergieprojekte. Dr. Stephan Meeder, CEO der CropEnergies AG: „Ich freue mich sehr, dass nun die nächste Phase des Baus unserer neuen Produktionsanlage beginnt und wir unsere Ankündigung umsetzen, die wir mit unserer Strategie für die Transformation von CropEnergies zu einem Anbieter von innovativen, nachhaltigen Produkten aus Biomasse gegeben hatten. Denn eine der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, ist es, die Produkte, die wir verwenden, nachhaltiger zu machen. Und eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Defossilisierung der Rohstoffe für diese Produkte.“ Das erneuerbare Ethylacetat von CropEnergies ist eine nachhaltige Alternative zu fossilen Produkten und reduziert Treibhausgasemissionen erheblich. Das Projekt soll innerhalb von zwei bis drei Jahren nach Inbetriebnahme rentabel sein. Meeder weiter: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen ROCE von mindestens 15 Prozent für das Projekt zu erreichen.“ Auch der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Südzucker AG hat diesem Projekt zugestimmt. Dies zeigt die volle Unterstützung der Strategie von CropEnergies, die auf das Thema „biobasierte Chemikalien“ der Südzucker-Konzernstrategie 2026 PLUS einzahlt.