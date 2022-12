Neuer CO2 reduzierter Diesel aus Sachsen-Anhalt ersetzt herkömmlichen Diesel

Siblin, Zeitz (ots) - HEION CLEAN DIESEL senkt den Verbrauch im Mittel um 6,5%

gegenüber herkömmlichem Diesel, stößt entsprechend weniger CO2 aus und

vermindert gleichzeitig die Ruß- und NOX-Emissionen signifikant.



Nach mehrjähriger Forschung ist die erste, serienreife Anlage fertiggestellt,

die in einem patentgeschützten, kostengünstigen und niedrigenergetischen

Verfahren herkömmlichen Diesel in Premium Diesel umwandelt. Die Anlage wird in

zwei Containern verbaut und ist leicht in bestehende Systeme zu integrieren. Vor

dem Hintergrund der Energiekrise liefert sie so einen Beitrag zum Klimaschutz

und gegen Luftverschmutzung. Ab sofort ist in Deutschland eine sauberere

Alternative zu herkömmlichem Diesel erhältlich. Denn: Jede Tonne CO2 zählt.