Chinas Automarkt schwächelt im November - PCA

PEKING (dpa-AFX) - Der Automarkt in China hat sich im November wieder abgeschwächt und seinen Erholungskurs unterbrochen. Im vergangenen Monat wurden im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent weniger Fahrzeuge verkauft, teilte der Branchenverband PCA am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten in Peking mit. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verkäufe um acht Prozent. Die endgültigen Daten sollen am Donnerstag veröffentlicht werden.

Bereits im Vormonat hatte sich ein schwächeres Wachstum gezeigt als noch in den Vormonaten, jedoch lag das Plus bei den Verkäufen noch bei elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt. Während der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) den Verkauf von Pkw an die Endkunden misst, erfasst der Herstellerverband CAAM den sogenannten Großhandelsabsatz der Hersteller an die Händler./nas/jha/