Q Suvoda bringt eCOA-spezifisches Sprach- und Design-Toolkit auf den Markt und geht in die zweite Phase des Early-Adopter-Programms über

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Praktische, innovative Funktionalität soll

eCOA-Belastungen verringern, die Einführungszeit verkürzen und die Erfahrungen

von Standorten, Klinikern und Patienten verbessern



Suvoda LLC, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien,

das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie,

Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute

bekannt, dass seine Lösung für elektronische klinische Ergebnisbewertungen

(eCOA) im Rahmen der Einführung einer einzigen Plattform in die zweite Phase des

Early-Adopter-Programms übergeht. Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie

nahtlos mit Suvoda IRT und eConsent zusammenarbeitet, und sie konzentriert sich

auf die Beseitigung von Ineffizienzen, mit denen eCOA nach wie vor zu kämpfen

hat, wie z. B. Lücken in der allgemeinen Liefer- und Ausführungsqualität,

zeitaufwändige Übersetzungs- und Lokalisierungsprozesse sowie die Logistik im

Zusammenhang mit der Geräteverwaltung.