Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jena (ots) - 2022 war für die IT-Sicherheit ein Jahr voller Herausforderungen.Der Digitalverband Bitkom schätzt den Gesamtschaden in diesem Zeitraum alleinfür Deutschland auf 202,7 Milliarden Euro. Die Cyberangriffe auf das Stromnetzim Ukrainekrieg haben die Furcht vor einem Blackout auch in Deutschlandgeschürt. Ein Vorbote waren die Kollateralschäden bei den bundesweitenWindkraftanlagen. Aber auch die deutsche Wirtschaft und Behörden waren verstärktim Fadenkreuz der Hacker. Der Autozulieferer Continental, die Industrie- undHandelskammern sowie zahlreiche Kreis- und Kommunalverwaltungen sind in diesemJahr Opfer von Cyberangriffen geworden. Eines ist deutlich erkennbar:Cyberkriminalität hat sich spezialisiert und gezielte Attacken auf Unternehmen,Organisationen und Behörden gehören mittlerweile zum Alltag. Was erwartet uns2023 im Hinblick auf die IT-Sicherheit?Im kommenden Jahr rechnen die ESET Sicherheitsexperten mit einer weiterenZunahme der gezielten Angriffe. "Die deutsche Wirtschaft stand 2022 unterDauerbeschuss durch Hacker. Das wird auch 2023 nicht anders werden und sichsogar noch verstärken", warnt Thorsten Urbanski, IT-Sicherheitsexperte bei ESET."Hybride Arbeitsmodelle werden für Kriminelle das Einfallstor in dieUnternehmensnetzwerke werden. Neben den klassischen Vektoren wieZero-Day-Angriffe oder Phishing-E-Mails werden auch Attacken über Teams, Slackund Co. fest ins Arsenal der Hacker aufgenommen. Hier sehen wir gerade imMittelstand erheblichen Nachholbedarf. Endpoint Detection und Response, kurzEDR, darf kein Fremdwort mehr sein. Auch Deepfakes werden zunehmend ein Problemfür Privatanwender und Unternehmen. Die Angriffe per CEO-Fraud oder dieVerbreitung von Fakenews sind so auf einem ganz anderen Niveau möglich.Erfreulich sind die neuen Verordnungen und Richtlinien für Smart Devices und dieAutomobilindustrie. Diese sind ein richtiger und überfälliger Schritt."Smarte Helfer endlich kein Sicherheitsrisiko mehr?Das Analystenhaus Gartner prognostiziert, dass 2023 weltweit 43 Milliardensmarte Geräte mit Internetverbindung im Einsatz sind. IoT-Geräte - vonintelligenten Wearables bis hin zu Haushaltsgeräten, Autos, Gebäudealarmsystemenund Industriemaschinen - haben sich für IT-Sicherheitsverantwortliche nichtselten als Ärgernis erwiesen. Häufig haben die Hersteller versäumt, diese Gerätemit Sicherheits-Patches und Updates zu schützen. Ihrer Meinung nach war diesnicht von Nöten, da smarte Geräte in vielen Fällen keine sensiblen Datenspeichern. Doch Hacker haben sie oft als Einfallstor auf andere vernetzte Gerätegenutzt. In den letzten Jahren ist es seltener geworden, dass beispielsweise ein