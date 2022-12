Die deutsche Wirtschaft ist bisher verglichen etwa mit Nordamerika oder Asien sehr gering in Afrika engagiert. Habeck hatte bereits angekündigt, einseitige Abhängigkeiten zum Beispiel bei wichtigen Rohstoffen müssten vermieden, Lieferwege breiter aufgestellt und neue Märkte erschlossen werden. Dazu sollten über Investitionsgarantien private Investitionen verstärkt in Märkte abseits von China gelenkt werden.

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will mehr deutsche Investitionen nach Afrika lenken. Dazu soll das Instrument staatlicher Investitionsgarantien überarbeitet werden, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Johannesburg bei der Eröffnung einer deutsch-afrikanische Wirtschaftskonferenz. Habeck sprach von zusätzlichen Anreizen für Investitionen in Regionen wie Südafrika.

Habeck will mehr staatliche Anreize für Investitionen in Afrika

