Lampe Asset Management besetzt Nachhaltigkeitskomitee neu

Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Lampe Asset Management GmbH (LAM), die

Asset-Management Tochter der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, besetzt sein

Nachhaltigkeitskomitee zum 5. Dezember 2022 neu. Das Nachhaltigkeitskomitee der

LAM unterstützt und berät das Portfoliomanagement in der Ausgestaltung der

nachhaltigen Anlagestrategien. Zu den neu berufenen Mitgliedern gehören Timo

Busch, Professor für BWL, inbesondere Energie- und Umweltmanagement an der

School of Business, Economics and Social Science der Universität Hamburg, Anna

Rohlfing-Bastian, Professorin für Rechnungswesen, insbesondere Management

Accounting der Goethe-Universität Frankfurt am Main, und Zacharias Sautner,

Professor für Finance an der Frankfurt School of Finance & Management in

Frankfurt.



Das Nachhaltigkeitskomitee der LAM wurde 2019 gegründet und tagt quartalsweise

zusammen mit dem Portfoliomanagement und der Geschäftsleitung des Asset

Managers. Dabei unterstützt das Komitee das Portfoliomanagement durch das

Einbringen neuester Erkenntnisse aus der Wissenschaft und die Einordnung

gegenwärtiger und geplanter Entwicklungen in den vielfältigen Facetten der

Nachhaltigkeit. Dadurch ermöglicht das Komitee dem Portfoliomanagement, im

Dialog mit Unternehmen auf die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen in der

Unternehmenspolitik hinzuwirken und kritische Geschäftspraktiken zu

thematisieren. Für die Berufung der Komitee-Mitglieder werden deshalb

insbesondere Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Governance,

Sustainability und Finance berücksichtigt.