TÜV SÜD Das sind die Cybersecurity-Trends 2023 (FOTO)

München (ots) - Neue Gesetze und Regularien sowie geopolitische und

wirtschaftliche Krisensituationen wirken sich auch auf die

Cybersecurity-Maßnahmen der Unternehmen aus. Weiterbildung bleibt ein

entscheidender Erfolgsfaktor. TÜV SÜD nennt aktuelle Trends in der Cybersecurity

für das Jahr 2023.



"Cybergefahren sind eines der größten Risiken für Unternehmen", sagt Sudhir

Ethiraj, Global Head of Cybersecurity Office (CSO) bei TÜV SÜD. "Durch die

Bedrohungslage sowie durch neue Regularien und deren Umsetzung werden

Investitionen in Cybersicherheit immer wichtiger. Vor allem Kleine und Mittlere

Unternehmen (KMU) achten künftig aber stärker auf die Kosteneffizienz von

Cybersecurity-Lösungen", so Ethiraj. Die folgenden Trends und Entwicklungen in

der Cybersecurity werden im Jahr 2023 wichtig: