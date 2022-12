Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Gelb, lecker, nährstoffreich - so lieben die Deutschen ihreBananen. Der Pro-Kopf-Verzehr lag in der Bundesrepublik 2020/21 bei 11,6Kilogramm* - nach Äpfeln landen die Früchte damit auf Platz zwei derbeliebtesten Obstsorten. Der Großteil von ihnen wird nach wie vor konventionellangebaut. Um ihren Anbau umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten, startetenEDEKA und WWF 2014 das Projekt für eine "bessere Banane". Bisher fokussiertesich das Nachhaltigkeitsengagement auf den Anbau in Kolumbien und Ecuador. Nunwird das Gemeinschaftsprojekt ausgeweitet: Ab Dezember sind Projektbananen auchaus Costa Rica in EDEKA-Märkten zu erhalten - in Zusammenarbeit mit der EARTHUniversity in San José/Limón, die Studierende in nachhaltigenAgrarwissenschaften ausbildet.Im gemeinsamen Bananenprojekt fördern EDEKA und WWF einen nachhaltigerenkonventionellen Bananenanbau auf aktuell 19 Farmen in Kolumbien und Ecuador. Zuden Themenfeldern, die Deutschlands führender Lebensmitteleinzelhändler und dieNaturschutzorganisation bearbeiten, gehören der Schutz natürlicher Ökosysteme,Wasser- und Abfallmanagement, integriertes Anbaumanagement wie die Förderung derBodengesundheit, Klimaschutz und soziale Verantwortung. Nun wurde mit der EARTHUniversity aus Costa Rica ein Partner aufgenommen, der Wissenstransfer und neueImpulse für einen umweltfreundlicheren Anbau ermöglicht. Zugleich wollen dieProjektpartner zeigen, dass ihr Ansatz zum konventionellen, umweltschonenderenAnbau auch in einer anderen Anbauregion funktioniert. Ab Dezember könnenEDEKA-Kund:innen auch Bananen aus dieser Anbauregion erwerben.Neue Wege für nachhaltigeren BananenanbauFür EDEKA bedeutet die Ausweitung um den neuen Partner auch, die Versorgung mitnachhaltigeren Bananen sicherzustellen. Denn auch für den Bananensektor sind dieAuswirkungen des Klimawandels zunehmend spürbar und betreffen die Anbauregionenauf unterschiedliche Weise. Entscheidend für robuste Lieferketten ist daher eineAusweitung des Projektes über mehrere Anbauländer und Projektpartner. Bei denneuen Anbaugebieten gilt ebenfalls das Verbot aller Pflanzenschutzmittel der WHOKlasse 1a + 1b, die als besonders gesundheitsschädigend gelten. Der Verzicht aufdiese Pflanzenschutzmittel ist in Costa Rica allerdings klimatisch bedingtbesonders schwer umzusetzen. EDEKA, WWF und die EARTH stellen sich dieserHerausforderung und positionieren sich damit in Costa Rica als Vorreiter.Bananenprojekt profitiert von Expertise