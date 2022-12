Branchenumfrage 2022 Kostenexplosion, Bürokratie, Leistungseinschränkungen - Hilfsmittelversorgung unter Druck (FOTO)

Dortmund, Berlin (ots) - Im November 2022 hat das Bündnis "Wir versorgen

Deutschland", zu dem der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT)

gehört, knapp 400 Betriebe zur aktuellen Situation der Hilfsmittelbranche

befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hilfsmittelleistungserbringer stark von

den aktuellen Kostensteigerungen betroffen sind und zugleich davon ausgehen,

kaum von den Entlastungsmaßnahmen zu profitieren. In der Folge befürchten zwei

Drittel der Betriebe starke oder sehr starke Einschränkungen in der Versorgung.

Zudem belasten hohe Bürokratieaufwände die Unternehmen.



Aktuell beurteilen ca. 60 Prozent der befragten Unternehmen ihre wirtschaftliche

Lage als schlecht oder eher schlecht. Knapp 80 Prozent geben an, stark oder sehr

stark von Preissteigerungen wie steigenden Energie-, Treibstoff-, Bürokratie-

oder Logistikkosten betroffen zu sein. Zugleich erhält nach eigenen Angaben über

die Hälfte der befragten Unternehmen keine Kostenerstattung für diese

Preissteigerungen durch die Krankenkassen. Zudem gehen fast drei Viertel der

Betriebe davon aus, von den neuen Entlastungsprogrammen der Bundesregierung,

insbesondere den Preisbremsen, nicht oder kaum zu profitieren. In der Folge

rechnen zwei Drittel der Leistungserbringer mit starken oder sehr starken

Einschränkungen bei der Hilfsmittelversorgung.