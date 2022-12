VMware-Studie Unternehmen und Mitarbeiter uneins über Innovation am Arbeitsplatz

München (ots) - Fast zwei Drittel (63%) der in Deutschland Befragten glauben,

dass ihr Unternehmen innovativer ist, wenn die Mitarbeiter im Büro sind, so eine

aktuelle Studie von VMware, einem führenden Anbieter von Unternehmenssoftware.



Die von Vanson Bourne im Auftrag von VMware durchgeführte Studie " The

Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete"

(https://www.vmware.com/learn/1711263_REG.html) (dt: "Das Dilemma der verteilten

Arbeit: Wenn Innovation und Arbeitszufriedenheit miteinander konkurrieren" )

zeigt, dass die Ansichten der deutschen Arbeitnehmer darüber, wo sie sich am

innovativsten fühlen, im Widerspruch zu dem Ort stehen, an dem sie am liebsten

arbeiten würden. 76% der Deutschen sind zufriedener, wenn sie von überall aus

arbeiten können.