Bitcoin Group: Erfolgversprechendes Geschäftsmodell

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bitcoin Group SE wegen der eingetrübten Kapital- und Kryptomärkte die Guidance für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) angepasst und erwartet nun rückläufige Umsätze. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Geschäftsmodell der Bitcoin Group SE mittel- und langfristig erfolgversprechend, weswegen die Margen-Annahme im DCF-Modell nur marginal angepasst werde. Allerdings rechne GBC im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr mit einer kurzfristigen Erholung der Kapitalmärkte und passe die Schätzungen an. Demnach erwarte das Analystenteam 2022 Umsätze von 7,00 Mio. Euro (zuvor: 14,57 Mio. Euro), gefolgt von 12,00 Mio. Euro (zuvor: 18,94 Mio. Euro) für 2023. Nach Meinung der Analysten könne das Unternehmen zudem über M&A-Transaktionen weiter wachsen. Außerdem sei mit der jüngsten Entscheidung auf der Hauptversammlung am 1. Juli 2022 der Grundstein für einen Dividendentitel gelegt worden. So solle eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgt und eine erstmalige Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausgezahlt werden. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 50,00 Euro (zuvor: 80,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.12.2022, 12:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.12.2022 um 17:26 Uhr fertiggestellt und 07.12.2022 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26133.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Bitcoin Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 20,02EUR gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 50,00 EUR