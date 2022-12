Anschutz Entertainment Group führt Mehrwegsystem mit hausinterner Spülstraße ein / Die Becherreinigung vor Ort in den Arenen vermeidet transportbedingte Emissionen / Jährlich rund 90 t weniger Müll

Berlin (ots) - Die Anschutz Entertainment Group Germany (AEG) setzt ab Januar

2023 in ihren deutschen Spielstätten auf ein selbstbetriebenes

Mehrwegbechersystem mit hausinternen Becherspülstraßen. Besucher*innen der

Barclays Arena in Hamburg sowie der Mercedes-Benz Arena und Verti Music Hall in

Berlin werden zukünftig ihre Getränke bei Veranstaltungen aus recycelten Bechern

der Marke Ökocup trinken, die direkt vor Ort gespült werden.



Durch die Reinigung der Mehrwegbecher in den Arenen werden die Emissionen

vermieden, die üblicherweise beim Transport zu einer externen Becher-Waschstraße

entstehen würden. Die Becher selbst bestehen zum Großteil aus bereits recyceltem

Plastik und werden am Ende ihrer Lebensdauer auch wieder zu 100%

weiterverarbeitet. Die Reinigung der Becher erfolgt auf Grundlage höchster

hygienischer und ökologischer Standards und die beiden Spülstraßen in Berlin und

Hamburg werden mit Ökostrom betrieben.