Köln (ots) - Der Pressegroßhandel beliefert werktäglich knapp 86.000

Verkaufsstellen mit Pressesortimenten. Das Pressevertriebssystem in Deutschland

sichert den Bürger*innen damit weiterhin den direkten Zugriff auf attraktive

Zeitungs- und Zeitschriften-Angebote, egal ob in Städten oder auf dem Land. Die

Konsolidierung im Pressehandel hat sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen

leicht abgeschwächt.



Der Gesamtverband Pressegroßhandel (GVPG) hat die Ergebnisse seiner Vollerhebung

des deutschen Presseeinzelhandels 2022 veröffentlicht. Danach beliefert der

deutsche Pressegroßhandel zur Kalenderwoche 39/2022 bundesweit 85.768

presseführende Einzelhändler mit Zeitungen, Zeitschriften und pressenahen

Zusatzsortimenten und bedient damit ein feingliedriges und käufernahes

Vertriebsnetz, das im internationalen Vergleich nach wie vor als vorbildlich

gilt.





Im Jahr 2022 setzte sich der Strukturwandel im Pressehandel weniger dynamischfort als in den Pandemie-geprägten Vorjahren. "Die vergleichsweise moderateEntwicklung unseres Händlernetzes ist angesichts der wirtschaftlichenHerausforderungen in Folge des russischen Angriffs auf die Ukrainebemerkenswert. Der presseführende Einzelhandel tritt offensichtlich steigendenEnergiepreisen, Personalnot und allgemeiner Kaufzurückhaltung entschiedenentgegen", erläutert Andreas Obervoßbeck, Vorstand Marktanalyse desGesamtverbandes Pressegroßhandel. "Mit der Betreuung, Belieferung und Beratungvon knapp 86.000 Presseverkaufsstellen leistet der Pressegroßhandel weiterhineinen wichtigen Beitrag zur Ubiquität von Printprodukten", so Obervoßbeck.Das stärkste Wachstum seit fünf Jahren legte das vom Pressegroßhandel etablierteEfficient Consumer Response - Verfahren "Verkaufstägliche Marktbeobachtung amPoint of Sale" (VMP) hin. Zudem trug das Sortimentsmanagement derPressegroßhändler in Verbindung mit deren Qualitätsoffensive zu einerverbesserten Warenpräsentation von Presseprodukten bei.Der stationäre Presseeinzelhandel befindet sich wie andere Händler, etwa dieApotheken, in einem strukturellen Anpassungsprozess. Die Pressegroßhändlerbetreiben einen hohen Aufwand für die ständige Pflege des Verkaufsstellennetzes,das traditionell durch eine vergleichsweise hohe Fluktuation gekennzeichnet ist:Sie erschlossen seit Herbst 2021 bundesweit mehr als 2.100 Neukunden. Imgleichen Zeitraum gaben rund 5.600 Einzelhändler den Verkauf von Printproduktenauf und mussten ausgesteuert werden. Im Saldo beträgt der Rückgang derVerkaufsstellen mit Presseangebot 3,9 Prozent (Vorjahre: -4,7% 2021 zu 2020 bzw.-4,0% 2020 zu 2019) auf insgesamt 85.768 Einzelhändler. Die Konsolidierung im