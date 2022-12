Katzenmöbel Made in Europe statt Billigschrott aus dem Internet - das schreibt sich deutsches Start-up Nelix ganz groß auf die Flagge (FOTO)

Berlin (ots) - Katzen sind elegante Tiere, wenn sie sich auf ihren Pfoten durch

Schneller Aufbau und himmlisch schönMit der Kletterwand erhalten Katzen ihre eigene Welt zum Schleichen, Entdeckenund Rekeln. Ohne Frage, dies ist der Katzenkratzbaum der Zukunft. DieKatzenkletterwand besteht aus fünf Elementen, die dem Vierbeiner mehrMöglichkeiten zum Spielen und für Entdeckungen geben.Die Elemente werden mit Dübeln und Schrauben an der Wand des Zimmers befestigtund garantieren damit hohe Stabilität. So können auch zwei Katzen das Möbelerkunden und sich einen schönen Platz suchen, um Herrchen und Frauchen beimFernsehen ganz nah zu sein.Der Aufbau dauert nur eine halbe Stunde - dann kann die Katze die Kletterwand inBesitz nehmen. Schrauben und Dübel werden mitgeliefert, nur eine Bohrmaschinemuss im Haushalt vorhanden sein.Abwechslungsreiches VergnügenAm Kratzast kann der Vierbeiner seine Krallen nach Herzenslust einsetzen. Einspannendes Element ist die Hängebrücke, über welche die Katze elegant schleichenkann. Sie besitzt eine Spannweite von 100 Zentimetern. Die Enden können auch ineinem engeren Abstand montiert werden, etwa mit 90 oder gar 80 Zentimetern.Natürlich kann sich die Katze auf der Kletterwand auch ausruhen. Dafür hat Nelixein eigenes Himmelbett entwickelt - eine Hängematte aus weichem Wollfilz. Hierfindet sie einen idealen Schlaf- oder Ruheplatz. Die erhöhte Position kommt demTier sehr entgegen, denn eines ist der Katze wichtig: Sie behält immer alles imBlick. Aber auch die Besitzer können sich jederzeit an ihrem elegantenFamilienmitglied erfreuen.Mit der Katzenkletterwand ist dem jungen europäischen Start-up NELIX eininnovatives Katzenmöbelstück gelungen, das es so weltweit noch nicht gab. Eskommt nicht nur den Bedürfnissen der Tiere sehr entgegen, sondern schafft aucheine schöne Ästhetik im Raum.Pressekontakt:Webseite: http://nelix.store/E-Mail: mailto:Info@nelix.storeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167201/5388688OTS: NELIX