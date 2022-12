HELMA: Neuer Vorstand an Bord

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG im November eine erneute Reduktion der Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) vorgenommen. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage rechne das Management für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit dem Erreichen der unteren Umsatz-Prognosebandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro und einem EBT im mittleren einstelligen Millionen-Bereich (zuvor: 20 Mio. Euro). Für die neuerliche Prognoseanpassung seien gemäß Aussage von HELMA insbesondere drei Faktoren verantwortlich: Neben Nacharbeiten bei den von der Insolvenz eines Subunternehmens betroffenen Projekte seien dies noch Säumniszuschläge und die Neubeauftragung neuer Baudienstleister. Neben der Gewinnwarnung habe der Aufsichtsrat im Oktober überraschend den langjährigen Vorstand Gerrit Janssen mit sofortiger Wirkung abberufen. Als Nachfolgerin sei Frau Andrea Sander präsentiert worden. Aus Sicherheitsgründen nehme das Analystenteam eine deutliche Anpassung der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 vor. Analog zur Unternehmens-Guidance werde unverändert mit Umsatzerlösen von 304,97 Mio. Euro kalkuliert. Allerdings gehe GBC von einer deutlich rückläufigen Ergebnisentwicklung und einem EBT von 4,96 Mio. Euro(zuvor: 19,96 Mio. Euro) aus. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 29,00 Euro (zuvor: 54,35 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.12.2022, 12:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.12.2022 um 08:14 Uhr fertiggestellt und am 07.12.2022 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26139.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die HELMA Eigenheimbau Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,30EUR gehandelt.